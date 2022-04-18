В Иркутской области 15 построек сгорели из-за разведенного костра

Полиция установила предполагаемых виновных в пожаре в Иркутской области, в результате которого сгорели 15 надворных построек. Три девочки развели костер и не смогли его потушить.

Инцидент произошел в поселке Лесогорск в Чунском районе. По данным прокуратуры, три девочки развели костер, огонь начал распространяться по сухой траве. Дети не смогли справиться с возгоранием и позвали на помощь взрослых. За это время пожар распространился на заборы, рядом стоящие сараи и гаражи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту возгорания. В полиции напоминают, что законным представителям необходимо объяснять детям правила пожарной безопасности, особенно во время особого противопожарного режима.

15 апреля в Омской области во время пала сухой травы огонь распространился на два частных дома. Здания выгорели дотла. Один человек получил ожоги лица.