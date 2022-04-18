Захарова раскритиковала отношение Украины к работе Красного Креста

В украинской прессе развернулась целая информационная война против Международного Комитета Красного Креста (МККК) и его сотрудников. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теперь в контролируемых Киевом СМИ и социальных сетях звучат призывы перестать помогать гуманитарным посредникам, прекратить делать взносы в организацию. Доходит до угроз «привлечь Красный Крест» к ответственности. Вдумайтесь в это — люди жизнями рискуют ради граждан Украины, а их хотят за это привлечь», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что киевские власти выразили протест касательно работы МККК, а также в связи с недавним визитом президента международного гуманитарного движения Петера Маурера в Москву.

«Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что Красный Крест, «мягко говоря, нехорошо выглядит в глазах международного сообщества». Организация, которая более полутора веков помогает страждущим в международных конфликтах, чей символ стал одной из самых узнаваемых эмблем в мире, теперь, по мнению Верещук, «плохо выглядит», — добавила представитель МИД РФ.

Она добавила, что киевским властям не нравится прежде всего нейтральность Красного Креста.

«Это и понятно, ему нужна не помощь людям, а агрессия на камеру. Даже установленная Женевскими конвенциями терминология не устраивает украинцев, а это — именно тот язык, который в своих заявления по Украине задействует МККК», — отметила Захарова.

Дипломат в качестве примера привела публикацию украинского издания The Page касательно этой же темы. Там подчеркивалось, что в организации используют слова, «похожие на нарратив вражеской пропаганды».

«Киевскому режиму не нужны мирные разрешения споров. Не нужно урегулирование конфликтной ситуации на земле, не нужны гуманитарные коридоры и режимы тишины. Всё это на самом деле Киеву не нужно. <...> А что нужно киевской администрации, так это больше западного вооружения, больше пропаганды ненависти и больше интервью Зеленского западным СМИ. Больше смертей и больше ужасных кадров. Больше фальсификаций. У них такой заказ из-за океана поступил», — подчеркнула Захарова.

В конце всего вышеизложенного Захарова отметила, что Красный Крест является старейшей и авторитетнейшей международной организацией, в чьем уставе прописана цель «защищать жизнь и достоинство людей».

«Организация настолько беспристрастная, что даже Третий рейх позволял краснокрестникам вести свою работу, в том числе оказывая помощь узникам концлагерей», — заключила дипломат.

24 марта Петер Маурер выразил России благодарность за содействие гуманитарной работе МККК на Украине в течение последних восьми лет. Тогда же он отметил, что МККК подал запрос на открытие своего офиса в Ростове-на-Дону, чтобы более эффективно оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, пишут «Вести.Ру». Верещук, в свою очередь, заявила, что Украина против открытия офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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