В Климовском районе Брянской области отменили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации, введенный на прошлой неделе в Климовском районе Брянской области, отменен. Об этом говорится в сообщении администрации региона, опубликованном 18 апреля на странице во «ВКонтакте».

«С сегодняшнего дня режим ЧС отменен», — говорится в нем.

Как уточняется, после обстрела украинских формирований была создана комиссия по оценке причиненного ущерба, ликвидации последствий, оказанию адресной помощи пострадавшим.

«Все повреждения фиксируются и вносятся в единый перечень. По состоянию на 18 апреля уже обследовано 83 домовладения», — отмечается в сообщении.

Власти рассматривают вопрос выплат компенсаций взамен ремонтов. Кроме жилого сектора идут работы по остеклению двухэтажного здания управления сельского хозяйства. Также проводится восстановление телефонной и интернет-связи на улице Горького.

Поселок Климово обстреляли 14 апреля. Как рассказали в Следственном комитете РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. По данному факту возбужденно уголовное дело.

15 апреля отмечалось, что три человека, пострадавших в результате обстрела, выписаны из больницы. Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов уточнил, что из восьми пострадавших в ходе инцидента в Брянской области на стационарном лечении находятся пятеро. Состояние двух человек оценивается как тяжелое.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».