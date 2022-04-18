Берегоукрепление проведут на пострадавших при шторме пляжах в Сочи

Власти Сочи намерены провести берегоукрепление и отсыпку четырех пляжных территорий, которые пострадали из-за штормов. Территории вошли в список первоочередных объектов программы комплексного развития.

Вопрос благоустройства обсуждался во время рабочей встречи руководства города и директора ФАУ «РосКапСтрой» Юлией Максимовой. Работы по берегоукреплению пляжей пройдут в 2023 году.

«Благодаря масштабному обновлению коммунальной инфраструктуры город получит новый импульс развития. Это позволит улучшить качество жизни горожан и поможет развитию туристического потенциала главного курорта страны», — цитирует сообщение администрации курорта ИА KrasnodarMedia.

Специалисты «РосКапСтроя» обследовали подпорные стены на территории Сочи, такую же работу проведут на магистральных коллекторах и сетях ливневой канализации.