СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела города Первомайска в ЛНР

Следственный комитет Российской Федерации (СКР) 18 апреля возбудил уголовное дело в отношении командования войсковой части A0998, входящей в состав 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их обвиняют в обстреле города Первомайска Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщила пресс-служба СК РФ.

В результате обстрела две женщины, 1958 и 1961 годов рождения, получили многочисленные осколочные ранения различной степени тяжести, а ряд домов и жилых построек оказался уничтоженным.

«Вопреки требованиям Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948, Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18.10.1907), а также Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949) и протокола к ней отдало подчиненным военнослужащим незаконный приказ произвести артиллерийские обстрелы жилых домов и мест общего пользования (магазины, места отдыха и т.п.)», — говорится в заявлении.

Работающие на территории военные следственные органы в настоящий момент устанавливают все детали произошедшего и лиц, ответственных за обстрел Первомайска.

Ранее в этот же день командир подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) с позывным «Хохол» рассказал об обстреле боевиками националистической группировки «Азов» городской больницы в Мариуполе. На момент происшествия в медицинском учреждении находились люди, которым пришлось выпрыгивать из окон.

18 апреля СК РФ возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ («Геноцид, то есть действия, направленные на полное уничтожение национальной, этнической группы как таковой путем убийства ее членов, причинения тяжкого вреда их здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение») в отношении бойцов ВСУ. Их обвиняют в геноциде жителей города Счастье в ЛНР.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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