Минобороны России сообщило о множестве погибших и дезертировавших украинских военных

Минобороны России опубликовало список украинских военнослужащих, погибших и получивших тяжелые ранения во время специальной военной операции в понедельник, 18 апреля, Telegram-канале ведомства.

«Минобороны России располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников», — сообщает ведомство в Telegram-канале.

Всего, по данным военного ведомства, безвозвратные потери ВСУ составляют 23 367 человек.

Кроме того, в силовом ведомстве отмечено, что у Минобороны в распоряжении имеются документы, свидетельствующие о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести.

Кроме того, российское оборонное ведомство опубликовало данные и воинской части 3057, в состав которой входит украинская радикальная националистическая группировка «Азов», против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела.

В списках, составленных на украинском языке, указаны персональные данные погибших украинских солдат: ФИО, звание, должность, дата рождения, обстоятельства гибели и местонахождение тела.

В опубликованных документах 386 фамилий: 122 погибших и 264 раненых, двое из которых впоследствии скончались.

Среди раненых есть старшие офицеры, в том числе подполковник Александр Гавришенко, получивший 4 марта во время боев в Мариуполе ранение в плечо, а также подполковник Гаврушенко, причиной потери боеспособности которого указано «огнестрельное сквозное ранение средней трети левой голени, геморрагический шок III степени».

25 марта Минобороны РФ рассказали о потерях в Вооруженных силах России с начала спецоперации. За это время российские войска потеряли 1351 военнослужащего, еще 3825 солдат получили ранения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что потери российской стороны стали трагедией для страны.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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