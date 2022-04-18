Замминистра транспорта России Богданова освободили от должности

Заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов освобожден от должности. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 18 апреля, на портале правовой информации.

«Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — говорится в документе.

Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Богданов был назначен на пост замминистра транспорта России в декабре 2020 года, после того как пост министра занял бывший гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.