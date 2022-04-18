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Жителей Уссурийска попросили воздержаться от посещения парков

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Зоны отдыха обработают против клещей в Уссурийске. В период акарицидной обработки местных жителей просят не посещать парки и скверы.

Обработка различных территорий будет проводиться с 26 по 28 апреля. При этом график выполнения работ может быть изменен при неблагоприятных погодных условиях. Об этом пишет ИА UssurMedia. Для обработки от клещей необходима безветренная погода с температурой воздуха выше 0 градусов и без осадков.

В администрации отмечают, что используемые препараты безвредны для людей и животных. Однако гражданам всё же стоит воздержаться от посещения парков.

Ранее сообщалось, что обработки территорий от клещей начались во Владивостоке. 18 апреля жителей города просили воздержаться от посещения парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо.

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