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Посольство России направило в МИД ФРГ ноту протеста из-за осквернения мемориала

Посольство направило властям ноту протеста в МИД ФРГ из-за осквернения мемориала в Берлине
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Посольство России в ФРГ направило в понедельник, 18 апреля, ноту протеста в МИД Германии после новости о повторном осквернении советского мемориала в берлинском Трептов-парке.

Атака на бессмертных: в России участились осквернения мемориалов
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«Возмущены очередным актом вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке, который произошёл в ночь с 17 на 18 апреля 2022 года. Злоумышленниками были нанесены оскорбительные надписи», — сообщает посольство в своем Telegram-канале.

Так, посольство РФ потребовало у МИД ФРГ устранить последствия атаки вандалов, а также установить обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности.

«Настоятельно призвали германские власти принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов впредь в соответствии с положениями соглашения между правительством РФ и правительством ФРГ об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года», — добавили в посольстве РФ.

Это уже третий по счету акт вандализма в берлинском Трептов-парке. До этого, 8 апреля, вандалы осквернили мемориал советским воинам-освободителям, облив его красной краской и оставив антироссийские лозунги. 29 марта памятник был также поврежден краской.

А в ночь с 29 на 30 марта вандалы осквернили ряд военных советских мемориалов в Берлине. Как сообщила полиция немецкой столицы, танки, установленные в Тиргартене, были накрыты флагами Украины. В ведомстве уточнили, что это не является преступлением, так как ущерб не был нанесен.

Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии.

В Европе участились осквернения мемориалов Второй мировой войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за усилившихся обстрелов со стороны украинских войск, а также обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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