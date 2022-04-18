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Командир корабля «Цезарь Куников» погиб во время военной операции на Украине

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о смерти командира большого десантного корабля Черноморского флота России «Цезарь Куников» Александра Чирвы. Он погиб в результате ранений в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, написал глава южного города в своем Telegram-канале.

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«Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа. Мы всегда будем помнить нашего героя», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с командиром прошла ранее в этот день. Чирва погиб после ранения, полученного в бою с Вооруженными силами Украины.

Александр Чирва родился в Севастополе и там же окончил филиал Военного учебно-научного центра Военно-Морского флота «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники имени Попова. В 2015-2016 годах он принимал участие в спецоперации России в Сирии.

Ранее, 16 апреля, в Санкт-Петербурге простились с погибшим на Украине заместителем командующего 8-й армией, генерал-майором Владимиром Фроловым. На церемонии прощания, которая прошла на Серафимовском кладбище, присутствовал губернатор города Александр Беглов.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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