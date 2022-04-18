Временные ограничения движения транспорта введут в Магаданской области

В Магаданской области с 16 мая введут весеннее ограничение движения автомобилей. Они связаны с неблагоприятными погодными условиями, из-за которых снижается несущая способность дорог.

Согласно распоряжению регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, допустимое значение нагрузки на одиночную ось автомобиля составляет 6 т, на ось двухосной тележки — 5 т, на ось трехосной тележки — 4 т. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Запрет на движение тяжеловесных автомобилей будет действовать до 14 июня.

Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки. Кроме того, разрешена перевозка продуктов питания, лекарств, топлива, почвы и почтовых грузов. Также под ограничение не попадает транспорт, необходимый для аварийно-восстановительных и ремонтных работ.