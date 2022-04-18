Американка четыре раза стала матерью за один год

У 45-летней американки по имени Трейси чуть более чем за год появилось на свет четверо детей. Об этом 13 апреля сообщила газета The Sun.

«У Трейси пятеро детей, четверо из которых родились всего за 13 месяцев, и теперь она документирует свою жизнь на своей странице в TikTok», — написало издание.

По словам многодетной матери, в 40 лет у нее был единственный 10-летний сын, который тосковал по большей семье. Когда женщина узнала, что ждет еще одного ребенка, она подписала контракт с суррогатной матерью. Та родила ей близнецов Пайпер и Пресли, а сама Трейси — дочь, которую назвала Харлоу.

В тот же год американка узнала, что снова беременна. Ее младший сын появился на свет на 29-й неделе беременности. Сейчас он счастливый и здоровый трехлетний ребенок, поделилась Трейси.

«Пять детей — подросток и четверо дошкольников, и мы живем в самом центре Нью-Йорка!» — написала Трейси в TikTok.

Ранее сообщалось, что российское правительство попросили выделить семьям субсидии на нянь и аренду жилья. О соответствующей инициативе «Известиям» сообщили 20 января в Общественной палате России (ОП РФ). Письмо с предложениями было отправлено на имя вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.