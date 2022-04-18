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Американка четыре раза стала матерью за один год

The Sun: жительница США четыре раза стала матерью за один год
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У 45-летней американки по имени Трейси чуть более чем за год появилось на свет четверо детей. Об этом 13 апреля сообщила газета The Sun.

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«У Трейси пятеро детей, четверо из которых родились всего за 13 месяцев, и теперь она документирует свою жизнь на своей странице в TikTok», — написало издание.

По словам многодетной матери, в 40 лет у нее был единственный 10-летний сын, который тосковал по большей семье. Когда женщина узнала, что ждет еще одного ребенка, она подписала контракт с суррогатной матерью. Та родила ей близнецов Пайпер и Пресли, а сама Трейси — дочь, которую назвала Харлоу.

В тот же год американка узнала, что снова беременна. Ее младший сын появился на свет на 29-й неделе беременности. Сейчас он счастливый и здоровый трехлетний ребенок, поделилась Трейси.

«Пять детей — подросток и четверо дошкольников, и мы живем в самом центре Нью-Йорка!» — написала Трейси в TikTok.

Ранее сообщалось, что российское правительство попросили выделить семьям субсидии на нянь и аренду жилья. О соответствующей инициативе «Известиям» сообщили 20 января в Общественной палате России (ОП РФ). Письмо с предложениями было отправлено на имя вице-премьера правительства Татьяны Голиковой.

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