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Театральный режиссер Леонид Хейфец умер в 88 лет

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На 88-м году жизни умер режиссер, народный артист РФ Леонид Хейфец. Об этом 18 апреля сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.

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«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость — Леонида Ефимовича не стало», — сказал он ТАСС.

Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Отец во время Великой Отечественной войны пропал без вести на фронте. Он вместе с матерью проживал в эвакуации в Казани. В 1945 году они вернулись в Минск. В 1956 году окончил Минский политехнический институт (сейчас Белорусский национальный технический университет). В 1963 году окончил ГИТИС.

В 1971–1980 годах преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, затем — в Театральном институте имени Бориса Щукина. Кроме того, являлся профессором кафедры режиссуры драмы, художественный руководитель мастерской ГИТИСа.

В 1971–1986 годах — режиссер Государственного академического Малого театра. В 1988–1994 годах он был главным режиссером Центрального академического театра Российской армии. С конца 1990-х годов Хейфец сотрудничал с Московским академическим театром им. Вл. Маяковского.

В 1983 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1993-м — народного артиста России. Кроме того, он является лауреатом Государственной премии РСФСР в области театрального искусства (1991).

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