Театральный режиссер Леонид Хейфец умер в 88 лет

На 88-м году жизни умер режиссер, народный артист РФ Леонид Хейфец. Об этом 18 апреля сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.

«На прошлой неделе Леонид Ефимович выписался из больницы, мы с ним разговаривали буквально в пятницу, он был в хорошем бодром настроении. Мне позвонила только что супруга. Вот, к сожалению, грустная новость — Леонида Ефимовича не стало», — сказал он ТАСС.

Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Отец во время Великой Отечественной войны пропал без вести на фронте. Он вместе с матерью проживал в эвакуации в Казани. В 1945 году они вернулись в Минск. В 1956 году окончил Минский политехнический институт (сейчас Белорусский национальный технический университет). В 1963 году окончил ГИТИС.

В 1971–1980 годах преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, затем — в Театральном институте имени Бориса Щукина. Кроме того, являлся профессором кафедры режиссуры драмы, художественный руководитель мастерской ГИТИСа.

В 1971–1986 годах — режиссер Государственного академического Малого театра. В 1988–1994 годах он был главным режиссером Центрального академического театра Российской армии. С конца 1990-х годов Хейфец сотрудничал с Московским академическим театром им. Вл. Маяковского.

В 1983 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1993-м — народного артиста России. Кроме того, он является лауреатом Государственной премии РСФСР в области театрального искусства (1991).