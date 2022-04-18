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Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год

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Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,2% с 4,1%. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщил президент финансовой организации Дэвид Мэлпасс.

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По его словам, в число факторов замедления экономической активности попали события на Украине, связанные с коронавирусом локдауны в Китае, рост цен на энергоносители, удобрения, продовольствие, а также высокая вероятность повышения процентных ставок национальных банков стран мира.

14 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что фонд прогнозирует дальнейшее снижение роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах на фоне пандемии и ситуации на Украине. При этом для большинства стран рост по-прежнему будет оставаться в положительной зоне, добавила Георгиева.

17 марта официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что ситуация на Украине нанесет существенный удар по мировой экономике. Он отметил, что это серьезнее всего отразится на более уязвимых в экономическом плане странах.

16 марта конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликовала доклад, согласно которому события на Украине приведут к потрясениям в мировой экономике, вызвав рост цен на продовольствие и топливо. В докладе указывается на тот факт, что РФ и Украина являются «глобальными игроками на сельскохозяйственных и продовольственных рынках». На эти две страны приходится 53% мировой торговли подсолнечным маслом и семенами подсолнечника, а также 27% мировой торговли пшеницей.

15 марта МВФ выпустил прогноз, согласно которому ситуация на Украине и введенные Европой санкции против России грозят для самого Евросоюза «глубокой рецессией», а негативные последствия от них почувствует вся мировая экономика.

Операцию с целью защиты мирного населения Донбасса Россия начала 24 февраля. Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины — удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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