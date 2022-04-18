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Кинокритик спрогнозировал рост пиратства в России после ухода голливудских студий

Кинокритик Сычев: уход голливудских студий спровоцирует рост пиратства
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Уход голливудских студий с российского рынка может спровоцировать рост пиратства, считает обозреватель «Известий», кинокритик Сергей Сычев.

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Таким образом он прокомментировал то, что американский фильм «Бэтмен» вышел на пиратских российских сайтах в суперкачестве.

«Форумы уже переполнены спорами о разных вариантах перевода субтитров, и понадобится всего несколько часов, прежде чем пиратские копии будут снабжены дорожками с профессиональным переводом, в том числе дубляжом. Уход голливудских студий с российского рынка может спровоцировать рост пиратства, и «Бэтмен» — только первая ласточка (вернее, летучая мышь). Дальше будут «Морбиус», «Фантастические твари», «Доктор Стрэндж», и бороться с этим практически бесполезно, ведь альтернативы нет», — подчеркнул Сычев.

Кинокритик добавил, что в соцсетях появляются сообщения о том, что 21 апреля в Москве состоится премьера «Бэтмена». Он предположил, что подобное может означать возвращение «эры видеосалонов».

«Чем дольше Голливуд не будет возвращаться в Россию, тем сильнее ему потом придется потрудиться, чтобы вернуть себе легального зрителя. Обнулены годы работы в этом направлении, зато искусство опять принадлежит народу», — заключил Сычев.

1 марта руководители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в России. Так, кинокомпания Warner Bros. отменила релиз в России фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли за день до премьеры. Кроме того, компания Sony Pictures объявила, что отменит прокаты своих фильмов в России, включая релиз нового блокбастера Marvel «Морбиус». В этот же день компания Walt Disney Company объявила о приостановке проката своих фильмов в российских кинотеатрах.

22 марта первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, индийские, южнокорейские и картины из стран СНГ.

Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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