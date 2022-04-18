Военный эксперт оценил снятие Google грифа секретности с военных объектов России

Снятие сервисом Google Maps грифа секретности с военных и стратегических объектов России не несет никакой практической ценности для Украины. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Подавляющее большинство российских военных объектов, в отличие от американских, и так не были зацензурированы на Google Maps. О каком «грифе секретности» идет речь, непонятно, там и так были хорошо видны не только авиабазы, но и российские стратегические ядерные силы», — подчеркнул он.

От того, что теперь их картинка станет немного четче, ничего не изменится, указал военный эксперт, добавив, что сам сервис обновляет их только несколько раз в год, когда информация устаревает.

Как отметил Шурыгин, Пентагон не скрывает, что с начала российской спецоперации по защите Донбасса обеспечивает Киев развединформацией в реальном времени со своих военных спутников и самолетов-шпионов, помогает с целеуказанием. На этом фоне всё, что может сделать Google, выглядит ничтожным, заключил военный эксперт.

Ранее в этот день издание Daily Storm сообщило о том, что Google Maps сняла гриф секретности с военных и стратегических объектов РФ, при этом аналогичные сведения других стран по-прежнему скрыты. Подчеркивалось, что это позволило пользователям в максимальном разрешении рассмотреть множество ключевых объектов военной инфраструктуры России.

В их числе крейсер «Адмирал Кузнецов», хранилище ядерных боеприпасов, летно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57, пусковая позиция межконтинентальной баллистической ракеты и авиабаза.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что шесть сервисов Google будут маркироваться за нарушение российских законов. Эти меры коснутся ресурсов «Google Поиск», Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat и Gmail.

По словам главы комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Google может ожидать закрытие в РФ, если компания не изменит свою политику. По его словам, именно «на это указывает в последние месяцы вся последовательность действий корпорации, а также принадлежащего ему YouTube».

В конце марта Пушков рассказал, что что YouTube заблокировал почти все российские информационные, политические, новостные каналы. Как указал сенатор, такое демонстративное нарушение законов РФ со стороны YouTube не должно остаться без реакции

Блокировка YouTube российских информационных ресурсов последовала в ответ на операцию с целью защиты мирного населения Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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