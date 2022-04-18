Высокий класс пожарной опасности объявили на 11 территориях Приморья

Повышенный риск возникновения природных пожаров прогнозируют в 11 муниципалитетах Приморского края с 19 по 21 апреля. При прогнозе специалисты учитывают данные о температуре воздуха и влажности.

В Лазовском муниципальном округе и Кавалеровском районе четвертый класс пожарной опасности установится с 19 по 21 апреля. Кроме того, с 19 апреля повышается риск пожаров в Хасанском и Партизанском районах, а 20–21 апреля — в Октябрьском, Пограничном, Хорольском, Уссурийском, Яковлевском, Чугуевском и Анучинском районах. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В связи с неблагоприятным прогнозом в регионе объявлено штормовое предупреждение.

15 апреля в Омской области два частных дома сгорели из-за пала сухой травы. В городскую больницу доставлен хозяин одного из домов, он получил ожоги лица.