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Эксперт рассказал о ситуации на рынке вейпинга в России

Эксперт Плохих спрогнозировал отсутствие дефицита вейпов и стиков для них в России
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С вейпами и никотиносодержащими жидкостями для них проблем в России не прогнозируется. Введение антироссийских санкций рядом стран Запада и уход ряда перевозчиков из РФ отразилось на ситуации с логистикой, что, в свою очередь, сказалось на стоимости продукции — жидкости подорожали еще в марте. Об этом рассказал «Известиям» директор факультета бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих, отвечая на соответствующий запрос о ситуации на данном рынке во вторник, 19 апреля.

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По его словам, подорожали и сами вейпы — электронные приборы с большим количеством микросхем, полупроводников и электронных блоков. Эксперт напомнил, что комплектующие для электроники оказались в дефиците и выросли в цене еще в 2021 году из-за пандемии. Санкционная война против РФ лишь усугубила положение дел, считает он.

«Также не стоит забывать о том, что в марте все закупки оформлялись в долларах, а курс временно подскакивал после обострения внешнеполитической обстановки. Китайские компании, например на AliExpress, продают свои товары по курсу доллара, а не юаня. К тому же производители заложили в цены риски, связанные в том числе с логистикой. Так что было бы странно, если бы вейпы и сырье не подорожали, как и все импортные товары», — рассказал Плохих.

Он добавил, что главным поставщиком вейпов и стиков для них является Китай, а торговые отношения с этой страной у России укрепляются в течение нескольких лет подряд.

«Так что дефицита стиков и жидкостей для вейпов не ожидается. Ожидаются лишь изменения логистических цепочек в поставках и рост цен. Массового ухода компаний не произошло. Из России ушли только те фирмы, которые привозили к нам эту продукцию из западных стран», — сказал он.

Плохих отметил необходимость решения вопроса с сырьем (жидкостями) для вейпов. По его словам, из-за сбоя с поставками американского и европейского сырья компании еще несколько недель будут переориентироваться на китайское сырье и налаживать логистику с партнерами из КНР.

«Плюс не забываем о том, что в СНГ вейпы как были, так и есть: их можно завозить в Россию оттуда уже готовыми партиями, чтобы продавать здесь с небольшой наценкой», — рассказал директор факультета бизнеса «Синергии».

Стоит отметить, что в январе 2021 года в России вступили в силу поправки, которые предусматривают запрет продажи кальянов, вейпов и никотиносодержащих товаров через интернет. Таким образом вышеуказанные устройства приравняли к табачной продукции, а потому на них теперь распространяются аналогичные ограничения.

В феврале правительство включило смеси для кальянов и табачные стики в систему цифровой маркировки «Честный знак». Решение вступило в силу 1 марта 2022 года. Так, до 1 октября 2023-го оборот немаркированной продукции будет разрешен, однако с 15 марта 2022-го розничная продажа будет возможна только при условии «передачи в информационную систему мониторинга сведений о ее продаже». Отмечалось, что ритейлеры и производители готовы к маркировке никотиносодержащей продукции.

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