Почти 20 аварийных домов снесут в районе Сахалинской области

В Холмском районе Сахалинской области до конца 2022 года снесут 19 аварийных домов. Жильцы уже переселены в новые помещения.

Контракт на снов домов по улице Аллейка в селе Правда был разыгран в начале 2022 года. Подрядная организация завершает демонтаж восьми деревянных двухэтажных домов. Кроме того, МКУ «Служба единого заказчика» заключила два контракта на снос 11 домов в Холмске и селах. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В Холмском городском округе в список для последующего сноса включены 65 домов. В рамках муниципальных контрактов подрядчики снесут дома на улицах Горной, Чехова и Шевченко.

Строительный мусор, оставшийся после сноса домов, будет вывезен на полигон твердых бытовых отходов.