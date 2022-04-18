Эксперт заявил о несоблюдении нейтралитета YouTube

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сагдатулин Рустам в понедельник, 18 апреля, заявил, что видеохостинг YouTube не соблюдает нейтралитет и ограничивает свободный доступ пользователей к информации с разными точками зрения.

«Любой источник информации, способный транслировать официальную российскую точку зрения на события, происходящие в мире, будет подвергнут ограничениям. В зоне риска не только СМИ с государственным участием, но и любые российские СМИ», — подчеркнул он.

Директор РОЦИТа также привел данные опроса центра, согласно которым большинство россиян негативно относится к цензуре со стороны YouTube и поддержит принятие государством мер в отношение американского видеохостинга.

Днем ранее Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить доступ к YouTube-каналам филиалов ВГТРК, принадлежащих российским государственным региональным СМИ. Как уточняется, заблокированы каналы ГТРК «Ставрополье», «Краснодар», «Башкортостан», «Новосибирск», «Кузбасс», «Вайнах». Ведомство также потребовало пояснить причины введения ограничительных мер.

14 апреля глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в интервью «Известиям» заявил, если YouTube будет нарушать законы РФ, то его ждет блокировка. Он отметил, что считает видеохостинг качественной, отлично сделанной площадкой. Однако, по его словам, YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе спецоперации.

YouTube и ранее осуществлял цензуру в отношении российских информационных ресурсов, а после начала операции по защите мирного населения Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, такие случаи участились. Хостинг оставляет материалы, тиражирующие западную точку зрения и откровенные фейки в ВС РФ.

В числе заблокированных российских СМИ оказались и каналы «Известий», РЕН ТВ, Пятого канала.