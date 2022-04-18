Зеленский передал главе представительства Евросоюза на Украине анкету на членство в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский передал главе представительства Евросоюза (ЕС) в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету, являющуюся необходимым шагом для получения Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом в понедельник, 18 апреля, глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Даже этот этап получения статуса кандидата ЕС, — опросник и ответы на него, — такая процедура проходит годами и хочу поблагодарить за эту скорость, не только нашу команду, которая быстро отвечала, но и вашу большую команду, которая дает нам возможность пройти эту процедуру за недели или пару месяцев», — написал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что «народ Украины объединен этой целью — чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского союза».

«Это важный сигнал. Мы верим, что получим поддержку и станем кандидатом на поступление. После этого начнется следующий финальный этап. Верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и что она будет позитивной для истории нашего народа», — заключил Зеленский.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому анкету, после заполнения которого ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Она подчеркнула, что для Украины есть место в семье под названием Евросоюз, и пообещала, что процесс рассмотрения займет недели, а не годы, как это происходит обычно.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.