Отопительный сезон завершается в Амурской области

Отопление отключили в ряде структурных подразделений администрации Белогорска в Амурской области. Тепло в квартиры будет поступать примерно до 25 апреля.

По словам главы Белогорска Станислава Мелюкова, сроки могут быть изменены в зависимости от погодных условий. Об этом пишет ИА PriamurMedia.

По данным управления ЖКХ, в Благовещенске отопление может быть отключено примерно 28 апреля. Точная дата будет зависеть от прогноза. В администрации напомнили, что теплоснабжение прекращается при повышении среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов и более в течение пяти дней.

Ранее сообщалось, что в Белгороде отопление отключили 14 апреля. В социальных учреждениях тепло подают до 18 апреля.