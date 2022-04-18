Роспотребнадзор отменил норму по тестированию на COVID-19

Роспотребнадзор отменил требование по обязательному охвату населения тестированием на коронавирус не менее 300 исследований на 100 тыс. населения, установив, что количество исследований необходимо определять исходя из эпидситуации в регионе. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном 18 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменен подпункт 2.5 пункта 2 постановления главы Роспотребнадзора «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Ранее руководители регионов должны были обеспечить тестирование на выявление возбудителя инфекции на уровне не менее 300 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за 7 календарных дней) любыми из методов.

Сейчас предлагается определять количество нужного тестирования «исходя из активности эпидемического процесса COVID-19 в субъекте РФ».

Если в регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости, предлагается как и раньше проводить 300 исследований на 100 тыс. населения. В субъекте со средним показателем — не менее 200 тестов. При низкой заболеваемости рекомендованы 100 тестов на коронавирус на 100 тыс. населения.

15 апреля власти Москвы сообщили, что столица вышла на минимальные показатели по госпитализации пациентов с коронавирусом, новая волна заболеваний в ближайшее время не прогнозируется. В среднем за день госпитализируют от 170 до 190 человек с коронавирусом.

12 апреля в Роспотребнадзоре предупредили, что преждевременное снятие антикоронавирусных ограничений может спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 и впоследствии привести к возобновлению ограничительных мер. В этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в мае-июне в России возможны подъемы заболеваемости.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

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