Прямой эфир
Общество
Умер режиссер Леонид Хейфец
Мир
На Украине погиб командир российского корабля «Цезарь Куников»
Экономика
Мурашко назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке России
Интернет
Россияне стали меньше проводить времени в соцсетях после блокировки Instagram
Общество
Путин увеличил в 10 раз размер премии имени маршала Жукова
Общество
Сезон фонтанов в Московской области начнется 30 апреля
Мир
Бойцы ДНР обстреляли оплот националистов в промзоне у завода «Азовсталь»
Мир
Советский мемориал в Берлине вновь атаковали вандалы
Экономика
Стоимость золота впервые с 11 марта превысила $2 тыс. за унцию
Мир
Украина передала ЕС заполненную анкету для получения статуса кандидата в Евросоюз
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $113 за баррель
Сюжет:

Роспотребнадзор отменил норму по тестированию на COVID-19

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор отменил требование по обязательному охвату населения тестированием на коронавирус не менее 300 исследований на 100 тыс. населения, установив, что количество исследований необходимо определять исходя из эпидситуации в регионе. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой, опубликованном 18 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Мыслить штаммами: в РФ разработали реактивы для определения видов коронавируса
За счет чего удалось импортозаместить технологию и почему она может быть эффективнее зарубежной

Изменен подпункт 2.5 пункта 2 постановления главы Роспотребнадзора «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом».

Ранее руководители регионов должны были обеспечить тестирование на выявление возбудителя инфекции на уровне не менее 300 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за 7 календарных дней) любыми из методов.

Сейчас предлагается определять количество нужного тестирования «исходя из активности эпидемического процесса COVID-19 в субъекте РФ».

Если в регионе сохраняется высокий уровень заболеваемости, предлагается как и раньше проводить 300 исследований на 100 тыс. населения. В субъекте со средним показателем — не менее 200 тестов. При низкой заболеваемости рекомендованы 100 тестов на коронавирус на 100 тыс. населения.

15 апреля власти Москвы сообщили, что столица вышла на минимальные показатели по госпитализации пациентов с коронавирусом, новая волна заболеваний в ближайшее время не прогнозируется. В среднем за день госпитализируют от 170 до 190 человек с коронавирусом.

12 апреля в Роспотребнадзоре предупредили, что преждевременное снятие антикоронавирусных ограничений может спровоцировать всплеск заболеваемости COVID-19 и впоследствии привести к возобновлению ограничительных мер. В этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что в мае-июне в России возможны подъемы заболеваемости.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022