Great Wall запатентовал в России новый внедорожник

Китайская компания Great Wall Motors оформила в России патентные документы на внешний вид внедорожника Tank 700. Изображения новинки опубликованы в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Впервые Great Wall Tank 700 автопроизводитель представил в середине 2021 года на автосалоне в китайском Чэнду. Там автомобиль вышел на подиум в статусе концепт-кара.

Tank 700 имеет рамную конструкцию с независимой передней пружинной подвеской. Потенциальным покупателям предлагается 3,0-литровый шестицилиндровый турбомотор, развивающим 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Полный привод будет с понижающей передачей, также предусмотрена блокировка межколесных дифференциалов впереди и сзади.



Сейчас Great Wall в России представлена пикапами Wingle 7 и Poer. Также в России распространен дочерний бренд компании под названием Haval.

В начале апреля Great Wall запатентовал в России рамный внедорожник Tank 800. Автомобиль будет иметь длину свыше 5 м с базовым задним приводом, продольным расположением двигателя, четырехместным салоном.

В ноябре 2021 года Great Wall на международном автосалоне в Гуанчжоу представил электрический спортивный автомобиль Mecha Dragon, пятиметровый седан с отдельным багажником.