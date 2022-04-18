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Мурашко назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке России

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко 18 апреля назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке страны.

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«Мы видим сегодня стабильность ситуации на фармацевтическом рынке, в частности по списку ЖНВЛП (Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. — Ред.). Достаточно стабильная ситуация и по ценовой политике», — заявил он журналистам.

По словам министра, в настоящее время в фарминдустрии создается основа, которая придаст отрасли дополнительный стимул для производства новых препаратов.

4 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российское правительство работает над полным упрощением регистрации и ввоза иностранных препаратов в Россию. Так, будет разрешена поставка лекарств в иностранной упаковке, что позволит производителям вновь зарегистрированных препаратов быстрее выводить их на российский рынок.

Ранее, 28 марта, глава Минпромторга России Денис Мантуров подчеркнул, что производство в сфере фарминдустрии РФ работает в штатном режиме. Он также отмечал, что Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки, так как у страны есть необходимые формулы.

В то же время, несмотря на отсутствие дефицита лекарственных препаратов, в марте этого года был зафиксирован 95-процентный рост спроса на все лекарства, продаваемые в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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