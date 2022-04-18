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Путин увеличил в 10 раз размер премии имени маршала Жукова

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 апреля, подписал указ об увеличении размера государственной премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в десять раз — с 300 тыс. до 3 млн рублей. Соответствующий документ опубликован в официальном интернет-портале правовой информации.

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«Слова «в размере 300 тыс. рублей» заменить словами «в размере 3 млн рублей», — говорится в указе, который вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Премия имени Георгия Жукова наравне с Комиссией по Государственной премии была утверждена указом президента РФ 28 октября 1996 года. Ее присуждают за достижения в таких областях, как военная наука, создание вооружений и военной техники, а также литература и искусство.

Ранее в этот же день глава государства присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почетное звание «гвардейская». Тогда же Путин назвал действия ее военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса образцовыми.

Тогда же президент России подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей. Они предусматривают выплату 5 млн рублей в случае гибели сотрудников органов на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Выплата произойдет единовременно. Данные меры приняты для предоставления дополнительной поддержки военнослужащим, а также их семьям. Указ также предусматривает оказание помощи военным пограничных служб ФСБ, получившим ранения в ходе исполнения должностных обязанностей.

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