Сезон фонтанов в Московской области начнется 30 апреля

Подмосковье готовится к открытию сезона фонтанов. 30 апреля в регионе включат все фонтаны. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, всего в Подмосковье работает 221 фонтан.

«Традиционно в апреле готовим их к открытию сезона. В этом году единый запуск фонтанов запланировали на 30-е», — цитирует Хайкина телеканал «360».

В настоящее время специалисты проверяют готовность фонтанов. Они осматривают инженерные системы, регулируют высоту струй и очищают чаши. Тестовые включения состоятся через несколько дней, 22 апреля, пишет РИАМО.

Также идет благоустройство прилегающих территорий.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что летний сезон в государственном музее-заповеднике «Петергоф» открывается в следующую субботу, 23 апреля. Фонтаны в Нижнем парке будут работать каждый день вплоть до 16 октября. Парки Нижний, Александрия и Ораниенбаум в этот период будут открыты ежедневно с 9:00 до 20:00.