Путин сообщил о стабилизации ситуации в экономике России

Ситуация в российской экономике стабилизируется, несмотря на планы Запада расшатать ее и спровоцировать панику на рынках. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия <...> выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Российский президент добавил, что по итогам I квартала 2022 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, что является историческим максимумом.

Глава государства также отметил, что в банковскую систему РФ возвращается наличная валюта, а объемы вкладов граждан растут.

Ранее в этот день глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что из-за введения санкций российскую экономику ждет непростой период структурных изменений. По ее словам, Центробанк не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против России и ее граждан после того, как 24 февраля Москва начала специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов с о стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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