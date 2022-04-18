Прямой эфир
Общество
Умер режиссер Леонид Хейфец
Мир
На Украине погиб командир российского корабля «Цезарь Куников»
Экономика
Мурашко назвал стабильной ситуацию на фармацевтическом рынке России
Интернет
Россияне стали меньше проводить времени в соцсетях после блокировки Instagram
Общество
Путин увеличил в 10 раз размер премии имени маршала Жукова
Общество
Сезон фонтанов в Московской области начнется 30 апреля
Мир
Бойцы ДНР обстреляли оплот националистов в промзоне у завода «Азовсталь»
Мир
Советский мемориал в Берлине вновь атаковали вандалы
Экономика
Стоимость золота впервые с 11 марта превысила $2 тыс. за унцию
Мир
Украина передала ЕС заполненную анкету для получения статуса кандидата в Евросоюз
Экономика
Цена нефти Brent поднялась выше $113 за баррель
Сюжет:

Путин сообщил о стабилизации ситуации в экономике России

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация в российской экономике стабилизируется, несмотря на планы Запада расшатать ее и спровоцировать панику на рынках. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

Не надо печалиться: Россия преодолевает санкционное давление
Экономика страны справляется с давлением недружественных государств

«Россия <...> выдержала это беспрецедентное давление. Ситуация стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля и определяется объективно сильным платежным балансом», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Российский президент добавил, что по итогам I квартала 2022 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса превысило $58 млрд, что является историческим максимумом.

Глава государства также отметил, что в банковскую систему РФ возвращается наличная валюта, а объемы вкладов граждан растут.

Ранее в этот день глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что из-за введения санкций российскую экономику ждет непростой период структурных изменений. По ее словам, Центробанк не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против России и ее граждан после того, как 24 февраля Москва начала специальную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ), мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов с о стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022