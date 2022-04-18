КамАЗ продолжит выпуск магистральных тягачей

Во втором квартале 2022 года КамАЗ планирует выпустить 346 магистральных тягачей поколения К4 и 77 тягачей поколения К5. Об этом 18 апреля говорится в сообщении на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, к производству линейки магистральных тягачей с использованием передовых компонентов компания приступила в 2013 году.

«Сегодня наиболее востребованными моделями являются тягачи поколения К4 – КАМАЗ- 5490 (4х2), КАМАЗ-65209 (6х2), а также новинки поколения К5 – КАМАЗ-54901 (4х2) и КАМАЗ-65659 (6х2)», — уточнили в компании.

В последующие годы на основе отзывов клиентов автопроизводитель доработал конструкцию КАМАЗ-5490.

«Так, в 2017 году по результатам обратной связи появился КАМАЗ-5490 NEO, который вобрал в себя все изменения и улучшения автомобиля за первые три года эксплуатации. Он отличается большей колесной базой, лучшей развесовкой, усиленной передней подвеской и прочими улучшениями потребительских свойств», — добавил автопроизводитель.

В 2020 году на рынок был выведен новейший магистральный тягач поколения К5 — КАМАЗ-54901.

В феврале 2022 года КамАЗ начал выпуск новых карьерных самосвалов КамАЗ-65951.