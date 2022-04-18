Установка стелы «Город трудовой доблести» начнется в Тагиле на этой неделе

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на этой неделе стартуют работы по установке стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 19 апреля на Привокзальной площади, выбранной под установку стелы, начнутся подготовительные работы. Сотрудники МУП «Тагилдорстрой» выполнят геодезические изыскания, после чего приступят к буровым работам под сваи для фундамента.

Как рассказал «ТагилСити.ру» директор предприятия Игорь Васильев, сборка каркаса под монумент начнется в июне. Подрядчик уже заказал все необходимые материалы.

«Гранитные панели для стелы изготавливает компания из Челябинска, где есть гранитное месторождение. Также внесена предоплата за многослойное матовое стекло триплекс, заключен договор с литейным производителем, который будет изготавливать алюминиевые барельефы», — сказал Васильев.

Стоимость контракта с «Тагилдорстрой» составила 59,9 млн рублей. Согласно проекту, боковые стороны стелы будут выполнены из гранита, а передний и задний фасады — из матового стекла. Украсят монумент рельефы из металла.

Полностью завершить масштабную реконструкцию Привокзальной площади планируется к юбилею Нижнего Тагила в августе этого года.