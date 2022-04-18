Бойцы ДНР обстреляли оплот националистов в промзоне у завода «Азовсталь»

Артиллерия Донецкой Народной Республики (ДНР) в понедельник, 18 апреля, нанесла удар по району Мариуполя у завода «Азовсталь», где засели остатки националистов. По информации корреспондента телеканала «Известия» Алексея Полторанина, мирное население из этого квартала уже давно было эвакуировано.

14 апреля бойцы ДНР рассказали, что освобождение Мариуполя от националистов близится к завершению, однако продвижение сил республики усложняет работа украинских снайперов.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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