Советский мемориал в берлинском Трептов-парке в очередной раз осквернили вандалы. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

По данным издания, вандалы исписали лозунгами ворота на входе в комплекс. По факту произошедшего правоохранители проводят расследование.

16 апреля Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии.

8 апреля стало известно, что вандалы осквернили мемориал советским воинам-освободителям в этом же комплексе. Его облили красной краской, оставив антироссийские лозунги. Подобный инцидент произошел там и 29 марта. Тогда один из памятников этого комплекса был также поврежден краской.

Военные советские мемориалы подвергаются атакам и в других странах. Так, 18 апреля стало известно, что на военном кладбище в Таллине вандалы осквернили памятник советскому воину-освободителю «Бронзовому солдату».

11 апреля в эстонском городе Отепя памятник советским воинам разрисовали в цвета украинского флага. Местные правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «осквернение памяти умерших».

4 марта сообщалось, что в Молдавии памятник танку Т-34, посвященный героям Великой Отечественной войны, выкрасили в цвета украинского флага.

В Европе участились осквернения мемориалов Второй мировой войны на фоне проведения Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе из-за усилившихся обстрелов со стороны украинских войск, а также обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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