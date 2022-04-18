Пожилой мужчина погиб при опрокидывании авто в Липецкой области

В селе Хлевное Липецкой области в результате ДТП погиб пожилой автомобилист. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла на 451-м км федеральной трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» врезался в дорожный отбойник и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 76-летний водитель получил различные травмы, от которых скончался.

Ранее 18 апреля сообщалось, что в Башкирии три женщины погибли в результате съезда автомобиля в водохранилище. За рулем находилась местная жительница в состоянии алкогольного опьянения, она успела выбраться.