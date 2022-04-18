Сбербанк повысил ставку по накопительным счетам впервые за полтора года

С понедельника, 18 апреля, Сбербанк увеличил ставку по накопительным счетам впервые с осени 2020 года, тогда она составляла 3%. Теперь же ставка выросла до 10%, подчеркивает кредитная организация.

«Сбер установил ставку 10% годовых по «Накопительным счетам», которые открываются с 18 апреля», — отмечается в сообщении.

Сбербанк подчеркнул, что накопительные счета — аналог вкладам, поскольку клиент в любое время может пополнить или же снять любую сумму денег. Но для получения максимальных процентов обычно нужно оставлять фиксированной какую-то сумму.

Таким образом, на накопительном счете должно быть как минимум 3 тыс. рублей, в противном случае ставка составит всего 0,01%. Тем временем проценты по счету начисляются на минимальный остаток, который хранится на счете месяц и не превышает одного млн рублей. Если накопления окажутся выше этого предела, то ставка будет равняться также 0,01%.

Кредитная организация обращает внимание на то, что ставки по счетам, которые были открыты до 17 апреля включительно и на которых сохранен минимальный остаток в размере 3 тыс. рублей и выше, останется на том же уровне — 3%.

С 18 февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке на один процентный пункт (п.п.), до 11,3%. Это касается готового и строящегося жилья.

С 1 апреля у клиентов Сбера появилась возможность использовать маткапитал для увеличения суммы кредита в рамках программы «Ипотека по двум документам». Эти средства теперь можно потратить на покупку вторичного жилья или жилья в новостройке.