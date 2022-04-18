Украина передала ЕС заполненную анкету для получения статуса кандидата в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету для получения страной статуса кандидата в ЕС. Об этом украинский лидер сообщил 18 апреля в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, закончился важный этап в истории украинского государства. Переданная представителю анкета состоит из двух томов документов, уточнил политик.

«Сделали еще один шаг по пути в ЕС. Народ Украины объединен целью чувствовать себя частью Европы. Уверен, у нас все получится», — отметил Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил представителя ЕС, за то, что он находится в Киеве.

10 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что обычно процесс вступления страны в Евросоюз занимает годы, однако ситуация с Украиной экстраординарная. По ее словам, страна, без сомнения, является частью европейской семьи.

8 апреля фон дер Ляйен передала Зеленскому анкету, после заполнения которого ЕК порекомендует начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Она подчеркнула, что для Украины есть место в семье под названием Евросоюз, и пообещала, что процесс рассмотрения займет недели, а не годы, как это происходит обычно.

2 апреля Зеленский рассказал, что в вопросе о вступлении Украины в ЕС наметился прогресс, появились конкретные предложения.

В конце июля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, которая предусматривает курс в сторону вступления в Евросоюз и НАТО и нацелена на противодействие политике России.