Умер бывший директор СВР Вячеслав Трубников

Бывший директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Вячеслав Трубников умер на 78-м году жизни. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщил руководитель пресс-бюро службы Сергей Иванов.

«Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников», — приводит ТАСС слова Иванова.

Руководство и коллектив СВР РФ выражают искренние соболезнования родным и близким Трубникова, добавил руководитель пресс-бюро СВР.

Трубников родился 25 апреля 1944 года в Иркутске в рабочей семье. В 1967 году он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) с дипломом референта по странам Востока. В том же году был принят на работу во внешнюю разведку. В 1971-1977 и в 1984-1990 годах находился в долгосрочных загранкомандировках в Индии и Бангладеш.

В 1990 году возглавил одно из подразделений центрального аппарата разведки. Спустя несколько лет, в 1992 году, был назначен сначала первым заместителем, а затем директором СВР. Эту должность он занимал с января 1996 года по май 2000 года.

В июне 2000 года Трубников был назначен на должность первого заместителя министра иностранных дел России и спецпредставителем президента в странах СНГ. В 2004-2009 годах был послом РФ в Индии.

Трубников награжден Золотой звездой Героя РФ, орденами «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Красной Звезды» (дважды), орденом Белоруссии «Франциск Скорина», 26–ю советскими, российскими и иностранными медалями.