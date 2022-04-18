Эксперт перечислил возможные варианты замены российской нефти в ЕС

Теоретически, заменить российкую нефть для стран Евросоюза могут государста – члены ОПЕК+, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ, однако полностью, мгновенно заменить ее Эр-Рияд и Абу-Даби не смогут, даже если захотят. Они могут лишь смягчить удар. Об этом заявил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, комментируя заявление Ливии о невозможности нарастить поставки нефти в ЕС в понедельник, 18 апреля.

Ранее в этот же день министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун сообщил, что в сложившихся в Ливии условиях Триполи не может увеличить поставки нефти и газа в Европу. Аун подчеркнул, что для наращивания добычи нефти в Ливии нужно окончить модернизацию нефтяных объектов — при наличии эффективного управления.

По словам Митраховича, у Саудовской Аравии и ОАЭ есть свободные мощности, правда, их объем дискуссионен. Можно опираться на данные Международного энергетического агентства (МЭА), которые, конечно, политизированы, добавил эксперт.

«Но, в принципе, саудовцы и эмиратцы по-быстрому смогут нарастить поставки нефти в ЕС где-то на 2 млн баррелей в сутки. Есть еще какие-то свободные мощности у Ирака», — сказал он, отметив, что «по-быстрому» у МЭА — это где-то в течение трех месяцев.

Однако указанные арабские страны, по словам специалиста, пока не идут навстречу европейцам и американцам, так как Вашингтон напугал их антироссийскими санкциями, заморозкой активов ЦБ РФ, и арабы понимают, что такие меры могут коснуться и их.

Кроме того, США хотят заключить сделку с Ираном, а арабская коалиция де-факто ведет с Ираном войну по доверенности на территории Йемена. Правда, Соединенные Штаты пытаются сейчас помирить Иран с саудовцами — в планах соглашение саудовцев с проиранскими хуситами в Йемене, рассказал Митрахович. Поэтому, возможно, у американцев получится договориться с арабами, но пока этого не произошло, добавил он.

Эксперт указал, что переговоры по поставкам нефти в Евросоюз ведутся с Венесуэлой и Ираном, но результатов пока нет.

По его словам, в этом году добыча нефти в США вырастет на 1 млн баррелей в сутки. Плюс сейчас идет забор черного золота из стратегических запасов стран – членов МЭА, что влияет на цену, отметил он.

«Мне кажется, на стоимость нефти сейчас больше влияет ситуация в Китае с коронавирусом. Если там закончится локдаун, то китайский спрос восстановится и и нужно будет еще больше нефти», — сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Он отметил, что 13 апреля генеральный директор американской международной авиакомпании Delta Air Lines Эд Бастиан сообщил Bloomberg, что за последний месяц в компании наблюдалась самая высокая активность продаж и бронирования авиабилетов, чем когда-либо в истории перевозчика. Видимо, люди соскучились по родственникам, друзьям во время COVID-19, и готовятся путешествовать, считает Митрахович. В этих условиях может произойти рост спроса на нефть, особенно если пандемия закончится на горизонте текущего года, считает он.

Ливийский нефтяной сектор страдает на фоне политического кризиса, который снова привел к двоевластию в стране. В феврале палата представителей Ливии назначила главой правительства экс-главу МВД страны Фатхи Башагу. Его предшественник на посту Абдель Хамид Дбейба отказывается уйти в отставку. Ситуация в Триполи осложняет планы нефтегазовых компаний и стран ЕС отказаться от российских углеводородов, заменив их на ресурсы из других стран.

С августа 2014 года в Йемене ведется гражданская война между правительственными силами и хуситами. С марта 2015-го на стороне международно признанного правительства в военных действиях участвует коалиция во главе с Саудовской Аравией. Договоренности, которых достигли стороны конфликта в конце 2018 года на переговорах в Швеции, так и не были выполнены.