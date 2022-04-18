Политолог оценил рекордное падение рейтинга Шольца

Основной причиной снижения рейтинга канцлера Германии Олафа Шольца является резкое падение уровня доходов населения страны. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил «Известиям» политолог Марат Баширов.

«Меня удивило очень быстрое падение рейтинга Шольца, потому что всё-таки коалиционное правительство было создано менее года назад, и как правило, национальные правительства так быстро рейтинги не теряют», — отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что потери не только у канцлера Германии, но и у других представителей «светофорного» правительства ФРГ. Как подчеркнул политолог, причиной является резкое падение уровня доходов, которые население может использовать не с точки зрения обязательных платежей.

«То есть вы, может, и не зарабатываете меньше €2000 в месяц, но вы начинаете тратить на те же энергоносители в два раза больше, вам говорят, что нет стабильного прогноза относительно поставок удобрений (это важно для тех, кто занимается сельским хозяйством или сельхоз переработкой). Мы часто говорим, что газ нужен для населения, но газ также нужен и для промышленности», — пояснил Баширов.

Неуверенные прогнозы кабмина ФРГ относительно необходимых объемов газа в стране тормозят производство, что ухудшает настроения среди населения, указал эксперт, добавив, что отсюда и такие низкие рейтинги представителей властей.

Также политолог обратил внимание на власти тех стран, у кого есть долгосрочные контракты на поставки газа из РФ, а именно на Сербию и Венгрию. Сербский лидер Александр Вучич на прошедших выборах легко переизбрался, партия главы венгерского премьера Виктора Орбана также получила большинство голосов, что позволило ему сохранить пост председателя правительства.

«Очень многое зависит не от политических и геополитических тем. Часто избиратели в первую очередь реагируют на то, что касается повседневной жизни», — заключил Баширов.

О том, что популярность Шольца достигла рекордно низкого показателя в ФРГ, 16 апреля сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на исследование института Insa.

Согласно результатам опроса, работой канцлера, который в декабре 2021 года возглавил правительство ФРГ, недовольны 49% респондентов, при этом довольны только 38%. Этот показатель стал самым высоким за время пребывания Шольца в должности.

Кроме того, как говорится в результатах анализа, больше половины респондентов недовольны работой федерального правительства Германии, таких оказалось 55%, при этом довольны — 35%.

13 апреля президент России Владимир Путин рассказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, и инфляция зашкаливает — для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

6 апреля издание Focus сообщило, что жители Германии все чаще сталкиваются с трудностями из-за роста цен на энергоносители. Подчеркивалось, что затраты на электроэнергию для предприятий выросли почти на 70% по сравнению с прошлым годом, а цены на уголь, древесину, удобрения и пшеницу поднялись более чем на 20–25%.

Запад продолжает вводить санкции против России в ответ на проводимую с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Решению о ее начале предшествовало обострение ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, Вооруженные силы РФ наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.

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