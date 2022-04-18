Стоимость золота впервые с 11 марта превысила $2 тыс. за унцию

Цена на золото выросла в понедельник более чем на 1%, поднимаясь выше $2 тыс за тройскую унцию (примерно 31,1 г) впервые с 11 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов 18 апреля.

Отмечается, что по состоянию на 16.20 мск цена июньского фьючерса на золото достигала $2000,55.

Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,34%, до $26,302.

Причиной роста цены на золото аналитики называют сохраняющийся спрос на такие активы. Инвесторы по-прежнему негативно оценивают внешнеполитический фон и перспективы глобальной экономики в условиях сохранения высокой инфляции.

9 марта президент России Владимир Путин подписал закон, в котором отменяется налог на добавленную стоимость на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из хранилищ банков. До этого приобретение гражданами драгметаллов облагалось налогом в 20%.