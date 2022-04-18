Три женщины погибли в Башкирии в результате съезда автомобиля в водохранилище

В Башкирии три женщины погибли в результате съезда автомобиля в водохранилище. За рулем находилась местная жительница в состоянии алкогольного опьянения, она успела выбраться. Об этом пресс-служба МВД по региону сообщила в понедельник, 18 апреля.

Происшествие произошло близ села Кугарчи на берегу водохранилища Ямашлинское в Зианчуринском районе.

«По предварительным данным, 47-летняя женщина, будучи в нетрезвом состоянии за рулем ВАЗ-2114, совершила съезд в водохранилище. По имеющейся информации, в результате происшествия погибли три женщины, которые находились в транспортном средстве. Водителю удалось выбраться из автомобиля», — сообщили в ведомстве «Интерфаксу».

В настоящее время машину вытаскивают на берег, передает НСН.

Ранее, 21 марта, мужчина и женщина провалились под лед на снегоходе в Комсомольске-на-Амуре. На помощь потерпевшим пришли спасатели.

По данному факту организована проверка, направленная на установление причин и обстоятельств трагедии. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел в акватории реки Амур в районе микрорайона Парус. Супружеская пара, переночевав на косе, отправилась на рыбалку в сторону Амурского лимана. По пути снегоход «Буран» с прицепом попал в полынью. Транспортное средство утонуло, но супругам удалось спастись.