Путин: кабмин подготовит параметры повышения соцвыплат, пенсий, зарплат бюджетников

Правительство определит, на сколько повысятся социальные выплаты, пенсии и зарплаты бюджетников. Об этом заявил в понедельник, 18 апреля, президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил об «уже принятом решении проиндексировать все социальные выплаты, пенсии и зарплаты специалистов, занятых в бюджетной сфере». При этом он отметил, что конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство.

«Обращаю внимание коллег из правительства, Центрального банка, мы знаем об этом очень хорошо все — это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — отметил глава государства.

По его словам, такие меры связаны с инфляционным давлением: за последние полтора месяца цены в России сильно выросли. Путин обратил внимание на то, что что «только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%, а в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%».

Ранее в этот день Путин отмечал, что в России ситуация с инфляцией стабилизируется: курс рубля возвращается к уровням начала февраля, восстанавливаются товарные запасы в торговых сетях и уровень спроса, а также в российскую банковскую систему возвращается наличная иностранная валюта, растут объемы вкладов граждан.

Ранее, 1 апреля, торговые сети заявили «Известиям» о снижении ажиотажного спроса на сахар, который наблюдался в конце февраля — начале марта. Отмечалось, что цены на этот продукт в магазинах тоже стали меньше.

За месяц до этого сообщалось, что торговые сети «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» решили ограничить наценки до 5% на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». В тот же день ФАС поручила усилить постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары.

25 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать влияние санкций на экономику страны. Одной из важных задач в этом направлении он назвал сдерживание цен на продукты.

Цены и спрос на товары начали расти в условиях санкций стран Запада, которые последовали после начала Москвой операции по защите Донбасса, объявленной 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась. Власти Донецкой и Луганской народныхреспублик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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