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Глава ЦБ Набиуллина спрогнозировала начало трансформации экономики во II–III квартале

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала сроки начала трансформации российской экономики. По ее словам, экономика начнет меняться в России во II — начале III квартала 2022 года. Соответствующее заявление она сделала в понедельник, 18 апреля, в ходе выступления в Госдуме.

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Она отметила, что в настоящее время российская экономика еще имеет запасы, однако они конечны.

«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во II — начале III квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса. <...> Наша экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями. Как я уже сказала, санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут всё больше сказываться на экономике», — заявила Набиуллина.

Она пояснила, что этот период будет сопровождаться ростом цен на отдельные товары, а инфляция будет выше цели. При этом Банк России не будет любыми методами снижать инфляцию, так как это помешает адаптации бизнеса, подчеркнула Набиуллина. По ее словам, ЦБ ожидает возвращения инфляции к 4% в 2024 году.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сказал, что инфляция в России сейчас стабилизируется.

Ряд стран Запада продолжает вводить новые санкции против России и ее граждан после того, как 24 февраля Москва начала специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Как объяснили в Минобороны РФ, все удары наносятся точечно по военной структуре Вооруженных сил Украины, мирному населению ничего не угрожает.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в Россию и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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