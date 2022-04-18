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Эксперт по жестам оценил правдоподобность заявления Медведчука

Эксперт по жестам Анищенко: в видеообращении Медведчука чувствуется давление на него
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Профайлер, эксперт по лжи и жестам Илья Анищенко в понедельник, 18 апреля, в беседе с «Известиями» оценил обращение главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на предмет его правдоподобности.

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Ранее в этот день Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеообращение взятого в плен Медведчука, в котором он обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на «защитников Мариуполя и жителей».

Анищенко подчеркнул, что Медведчук, обращаясь к Путину и Зеленскому, одергивает голову и плечи.

«Я это интерпретирую, как неискреннее желание. Это дистанцирование от своих слов. Подобное одергивание в голове и теле означает отсутствие веры в свои слова, он сам сомневается в написанном тексте», — подчеркнул эксперт.

Об этом же говорит дрожащий голос Медведчука.

Кроме того, по словам специалиста, положение рук политика говорит о его самоконтроле, а также читаются признаки лжи — когда Медведчук потирает стол левой рукой, а правой — сжимает руку.

Психолог Екатерина Верченова, в свою очередь, добавила, что поза заранее заготовлена, а положение рук свидетельствует о том, что человек пытается контролировать себя, чтобы не сказать лишнего.

В тоне голоса Медведчука слышится подавленность и ощущение стрессовой ситуации.

«Первое впечатление от просмотренного видео демонстрирует уверенного человека, который дает четкое послание, но невербальные сигналы говорят о страхе, стрессе и других подавленных эмоциях, которые человек пытается контролировать», — заключила Верченова.

Ранее в понедельник член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что просьбу Медведчука обменять его на украинских военнопленных стоит воспринимать как «сказанное под дулом автомата». Как отметил депутат, видеообращение человека, оказавшегося в застенках Службы безопасности Украины, вызывает ассоциацию с теми видео, которые записывают попавшие в плен к террористам люди, добавив, оценку произошедшему надо давать именно с такой точки зрения.

15 апреля жена Медведчука Оксана Марченко в ходе пресс-конференции в Москве сообщила о наличии доказательств пыток в отношении арестованных со стороны украинских силовиков. По ее словам, посмотрев на обнародованные снимки политика, можно убедиться, что он подвергался пыткам со стороны сотрудников СБУ.

12 апреля Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже украинский лидер предложил России обменять политика на пленных украинских военных.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под ареста. Позже его адвокат опровергла эту информацию, сообщив, что политик был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за угроз в его адрес со стороны радикальных националистических группировок.

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