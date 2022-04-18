Пушилин допустил присутствие наемников из США и Канады в «Азовстали»

На территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться наемники из США, Румынии и Канады. Об этом 18 апреля заявил журналистам глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Информация, которая требует еще дополнительного подтверждения, но, тем не менее, ее можно озвучить, — это Британия, Канада, США, Румыния», — сказал он эфире «Первого канала».

Также, по словам главы ДНР, есть сведения о присутствии на заводе «туркоманов с окраин Сирии».

Кроме того, военные республики перехвали телефонные разговоры и радиосигналы в населенном пункте Новоселовка-2, которые позволили выявить восемь наемников из Польши, одного из Марокко и еще троих из неустановленных стран.

Ранее в этот день командир подразделения ДНР с позывным «Хохол» рассказал, что украинские боевики дважды за несколько дней пытались вырваться из окружения с территории «Азовстали», однако все эти попытки были пресечены военными республики. По его словам, большая часть остановленных боевиков погибла.

17 апреля командир полка полиции специального назначения имени Героя России А.А. Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев рассказал «Известиям», что украинские формирования, укрывшиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, продолжили вести бои, по факту отказавшись от предложения Минобороны РФ сложить оружие.

Как отметили в свою очередь в военном ведомстве, окруженные в Мариуполе военные ВСУ, боевики и наемники находятся в безвыходном положении. Они уже требовали от Киева разрешения сложить оружие и сдаться в плен, но киевский режим отверг такой вариант и дал приказ нацистам расстреливать любых желающих сложить оружие.

В Минобороны также добавили, что, руководствуясь гуманитарными принципами, в случае сдачи националистических батальонов и иностранных наемников с 06:00 мск 17 апреля 2022 года в плен, всем им гарантируют жизнь.

Российский сенатор Андрей Климов в тот же день в беседе с «Известиями» указал, что президент Украины Владимир Зеленский снял с себя ответственность и полномочия Верховного главнокомандующего, бросив на произвол судьбы в Мариуполе военных.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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