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Цена нефти Brent поднялась выше $113 за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше $113 за баррель

Цена Brent поднялась выше $113 за баррель на фоне протестов в Ливии
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Нефть продолжает дорожать после объявления о наступлении форс-мажора на крупнейшем месторождении аш-Шарара в Ливии. Об этом в понедельник, 18 апреля, сообщает «Интерфакс».

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По данным агентства, в понедельник на 16:38 мск на лондонской бирже июньские фьючерсы на сорт Brent дорожали на $1,35 (1,21%) — до $113,05 за баррель. На Нью-Йоркской товарной бирже майские фьючерсы к этому моменту дорожали на $1,25 (1,17%) — до $108,20 за баррель.

«Рынок по-прежнему подсчитывает, сколько российской нефти покинет рынок. Это поддерживает цены на Brent выше $110 за баррель», — приводятся слова трейдера Star Fuels Мэтта Стэнли.

При этом, отмечается, что в минувший четверг на бирже в Великобритании Brent подорожала на 2,7%, в США — на 2,6%, в пятницу торги не проводились из-за выходных.

Ранее в этот день сообщалось, что Ливийская государственная нефтекомпания National Oil Corp. (NOC) объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств на месторождении аш-Шарара из-за акций протеста против действующего премьер-министра Абдулы Хамида Дбейба.

Как заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун, в сложившихся условиях страна не способна увеличить поставки нефти и газа в Европу.

В воскресенье стало известно, что NOC приостановила добычу нефти на месторождении Эль-Филь в Меллите. Суточная добыча там оценивается в 65 тыс. баррелей в сутки.

В корпорации уточнили, что после принудительного закрытия месторождения Эль-Филь также была полностью остановлена добыча на месторождениях Эль-Интисар, Абу-эт-Тифль, Нафура и Эн-Нахля, напрямую связанных с портом Зувейтина. Накануне порт прекратил отгрузку нефти под давлением протестующих.

Нефтяной сектор Ливии страдает на фоне политического кризиса, который снова привел к двоевластию в стране. В феврале палата представителей Ливии назначила главой правительства экс-главу МВД Фатхи Башагу. Его предшественник на посту Абдель Хамид Дбейба отказывается уйти в отставку.

Год назад власти страны также объявляли форс-мажор и останавливали добычу нефти.

Ситуация в Ливии осложняет планы нефтегазовых компаний и стран Евросоюза отказаться от российских углеводородов, заменив их на ресурсы из других стран.

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