Торжественная церемония награждения 29-го Открытого фестиваля «Святая Анна» состоится 20 апреля

Конкурсная программа в этом году включала в себя 118 студенческих и дебютных короткометражных фильмов, из которых 80 ­­игровых, 18 документальных и 19 анимационных. Больше половины, а именно 66 картин были показаны впервые. Победители будут награждены в следующих номинациях: «Лучший игровой фильм» (I, II и III премии), «Лучший документальный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучшая операторская работа», «Лучший актерский ансамбль», «Приз киноконцерна Мосфильм».

В 2022 году председателем жюри стал режиссер Андрей Зайцев, ­лауреат ММКФ, «Золотого Орла», «Кинотавра», Краковского и Таллинского МКФ, зарекомендовавший себя поэт от документалистики до эпически-исторической темы на экране. В состав жюри вошли:

Иван С. Твердовский, режиссер документального кино

Илья Демин, оператор

Анна Котова-Дерябина, актриса

Станислав Дединский, историк кино, главный редактор журнала «Искусство кино»

Игорь Толстунов, продюсер

Победители фестиваля этого года будут награждены премиальными сертификатами от постоянных партнеров «Святой Анны»: киностудии полного цикла CineLab и киноконцерна Мосфильм, компании, специализирующейся на компьютерной графике PPVFX, компании по аренде кинооборудования PAAP, компании по производству звука в кино Flysound, онлайн-кинотеатра PREMIERE, а также журнала «Искусство кино».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза кинематографистов России.

Информационными партнерами фестиваля являются телеграм-канал «Питчинги», кинопортал «Кинобизнес сегодня», портал «Movie Start», информационный портал «Известия», информационный портал «КиноАфиша» и журнал «Бюллетень кинопрокатчика».

Участникам и гостям фестиваля будет представлен короткометражный фильм-сюрприз режиссера-амбассадора фестиваля «Святая Анна». Также на церемонии награждения зрителей ждут выступление Даши и Ариши из группы «Комсомольск» и показ фильмов-лауреатов.