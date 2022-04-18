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Уголовное дело возбуждено после убийства семьи на западе Москвы

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Москве тела бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его жены и дочери. Об этом говорится 18 апреля в сообщении на сайте ГУ Следственного комитета России по Москве.

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Дело расследуется по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

«По данным следствия, днем 18 апреля 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Университетскому проспекту в городе Москве, найдены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с огнестрельными ранениями», — отметили в ведомстве.

Погибших обнаружила родственница семьи, узнав от водителя и няни о невозможности попасть в квартиру.

Рассматриваются несколько версий произошедшего, среди приоритетных — мужчина убил жену и дочь, после чего совершил суицид.

«Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — заключили в СК.

Ранее в понедельник источник «Известий» назвал ревность причиной произошедшей трагедии. По его словам, мотивом убийства стали подозрения в измене. Он уточнил, что есть информация о том, что супруга банкира была беременна.

Ранее в этот день сообщалось, что перед убийством Аваев позвонил своему водителю, но когда мужчина приехал по адресу, ему не открыли дверь.

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