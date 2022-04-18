Потепление до +25 градусов и сильный ветер прогнозируют в Хабаровском крае

Синоптики прогнозируют потепление до +25 градусов на территории Хабаровского края. При этом ветер усилится до 15–20 м/с.

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», регион окажется в теплом секторе циклона. Температура повысится до +18…+25 градусов в южных и центральных районах. Об этом пишет ИА AmurMedia. Скорость ветра будет достигать 15–20 м/с.

В Центре управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС отмечают, что из-за неблагоприятного прогноза повышен риск нарушений на объектах водоснабжения. Аварийные ситуации могут быть связаны с усилением ветра и отключением источников электроснабжения.

Повышение температуры воздуха может привести к увеличению количества термических аномалий и числа очагов и площадей природных пожаров. В выходные в регионе ликвидировали девять лесных возгораний. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 12 лесных пожаров общей площадью 1,9 тыс. га.