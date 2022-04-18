Татарстан направит 450 млн рублей на строительство очистных сооружений

В Татарстане выделят 450 млн рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений, расположенных в семи районах республики. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Обновление очистных сооружений запланировано в Апастовском, Высокогорском, Кайбицком, Лаишевском, Мензелинском, Сабинском и Тюлячинском районах. В последнем из них, в селе Тюлячи, пройдет реконструкция уже имеющихся объектов, в остальных районах подрядчику предстоит возвести напорную канализационную сеть, сети водоотведения, канализационные насосные станции и очистные сооружения.

Исходя из документации, компании-победителю необходимо выполнить 21 вид работ. Среди них устройство кровли, наружных сетей водо- и теплоснабжения, внутренних систем, а также благоустройство, пишет InKazan.ru.

Выбрать подрядчика планируется 5 мая. Завершить строительство и реконструкцию объектов он должен к 1 декабря 2022 года. Максимальная стоимость контракта с ним составит 450 млн рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.