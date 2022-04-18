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СБУ опубликовала обращение Медведчука к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его

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Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 18 апреля, опубликовала обращение главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на украинских военнопленных.

Соответствующий видеоролик был опубликован в Telegram-канале СБУ. В обращении политик попросил обменять его на украинских военнослужащих, расположенных в Мариуполе, и жителей, которые находятся в городе и, по его утверждению, не имеют возможности выхода через гуманитарные коридоры.

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Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в случае, если президент Путин отреагирует на обращение жены Медведчука Оксаны Марченко, Кремль сообщит об этом.

16 апреля супруга политика обратилась к российскому президенту с просьбой о помощи в освобождении ее мужа. Она заявила, что Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения странами соответствующего согласия.

До этого она уже записывала просьбу о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа.

12 апреля Владимир Зеленский заявил о задержании Медведчука и опубликовал в соцсетях фотографию, где политик сидит в наручниках. Позже украинский лидер предложил РФ обменять политика на пленных украинских военных.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

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